30 Kasım 2018, 18:53
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Vali Akbıyık Tiyatro İzledi

Vali Akbıyık Tiyatro İzledi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Beni affet anne" adlı tiyatro oyununu izledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Beni affet anne" adlı tiyatro oyununu izledi.


Hakkari Valiliğinin desteği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve belediye iş birliğiyle öğrencilerde kötü alışkanlık ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kentte tiyatro etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sahnelenen "Beni affet anne" oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Oyunu, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mustafa Doruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler izledi.

Oyunun sonunda Vali Akbıyık tarafından tiyatro oyuncularına plaket verildi. Anne,Hakkari
30 Kasım 2018 Cuma 18:53