Haberler » Güncel » Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu - Haber

Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili arazi ve mezbahanede incelemelerde bulundu.

05.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:39Vali Akbıyık, yatırımlarla ilgili arazi incelemelerinde bulundu
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili arazi ve mezbahanede incelemelerde bulundu.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Aziz Gölbaşı ve Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile şehir mezbahanesi ziyaretinde Müdürü Bülent Keskin, Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından karşılandı. Burada incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, kentte yapılacak yatırımlarla ilgili Biçer ve Sümbül mahallelerindeki arazilerde incelemelerde bulundu. - HAKKARİ

Bülent Keskin, İtfaiye, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:45 40 Yıllık Hatır "Türk Kahvesi" - Haber
10:45 Arnavutköy'de gökkuşağı sürprizi - Haber
10:44 Emekli memur, taşlara şekil vererek duvar örüyor - Haber
10:43 Ağrı'da 84 köy yolu ulaşıma kapandı - Haber
10:39 Berber ve kuaförler denetlendi - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:48:00