Haberler » Güncel » Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini denetledi - Haber

Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini denetledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yakında hizmete girmesi beklenen 8 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

03.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:17Vali Akbıyık, yeni öğretmenevini denetledi
Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yakında hizmete girmesi beklenen 8 katlı ve 152 yataklı yeni öğretmenevinde incelemelerde bulundu.

Pagan Caddesi üzerinde bulunan yeni öğretmenevini denetleyen Vali Akbıyık; Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal ve Müdür Yardımcısı Mustafa Kahraman tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, 8 katlı ve 64 kişilik çift oda, 12 süit oda, konferans salonu, çok amaçlı salon ve hamamdan oluşan tam donanımlı 152 yataklı öğretmenevinin odalarını dolaşarak yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eksiklikleri hızla tamamlanan ve batı standartlarını aratmayan 5 yıldızlı konumda bulunan Hakkari Öğretmenevinin çok yakın bir tarihte hizmete gireceği öğrenildi. - HAKKARİ

Hakkari, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:42:55