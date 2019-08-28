Haberler» Güncel» Haber

Vali Akbıyık yıldız güreşçiyi makamında kabul etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Uluslar Arası Mehmet Akif Pirim Grekoromen Güreş Turnuvasında dünya 3. olan milli güreşçi Berkant Kurt'u makamından kabul etti.

28.08.2019 18:15 Vali Akbıyık yıldız güreşçiyi makamında kabul etti
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Uluslar Arası Mehmet Akif Pirim Grekoromen Güreş Turnuvasında dünya 3. olan milli güreşçi Berkant Kurt'u makamından kabul etti.

Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvasında Hakkarili güreşçi Berkant Kurt, 45 kiloda dünya 3'üncüsü oldu. Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ile birlikte kendisini ziyaret eden yıldız güreşçi Berkant Kurt'un elde ettiği başarısından dolayı kutlayarak bir süre sohbet etti. Türkiye'yi temsil eden sporcu 5 rakibini yenerek bronz madalya kazanan Kurt'a Vali Akbıyık tarafından cumhuriyet altını hediye edildi. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:16   Adalar Ulaşım Çalıştayı
20:16   - Yemen Ordusu, Bae Destekli Güçlerin Kontrol Ettiği Aden'e Girdi- Ordusu Yemen'in Güneyinde...
20:16   Çavuşoğlu-Reinsalu ortak basın toplantısı
20:13   Halk günü dolup taşıyor
20:12   Pera Müzesi'nde "Sanatla Öğrenme Pratikleri" tartışılacak
20:10   - ÖSO'dan Suriye'de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı
20:10   "Güzel ülkede güzel taraftara, güzel futbol göstermek istiyoruz"