Vali Akbıyık, Yüksekova'da iftar programına katıldı

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Vali Akbıyık, Yüksekova'da iftar programına katıldıHAKKARİ - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Vali Akbıyık, Yüksekova Kaymakamlığı bünyesinde verilen iftar yemeğinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık; "Şehitlerimiz olmasaydı bugün biz de olmazdık. Bin yıldır şehit verdik. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Kurtuluş Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da İstanbul'da, Ankara'da, dünyanın her yerinde şehitlerimiz var. Bu şehitlerimiz kanlarını dökerek burayı vatan yaptılar. Bizler de onların bize emanet ettiği vatan topraklarına sahip çıkmak için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Şehitlerimiz, Türk milletinin evlatlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşları olarak şehit yakınlarımıza, gazilerimize bütün imkanlarımız dahilinde destek çıkacağız. Onların daha rahat bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ise, memleketin geçmişte olduğu gibi bugün de vatan uğruna şehitler verdiğini belirterek, "Şehit yakınları bizler için çok önemli. Başımızın üzerinde yerleri var. Kapımız onlar için her zaman açıktır" diye konuştu.Vali Akbıyık, daha sonra iftara katılan vatandaşların masalarını gezerek sorunlarını dinledi. İftarda bulunan çocuklara oyuncak ve kitap da dağıtan Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da eşlik etti.