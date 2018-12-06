Vali Akbıyık Ziyaretlerde Bulundu

Vali İdris Akbıyık, Bağışlı köyü ve Zap Jandarma
Karakol Komutanlığını ziyaret etti.
Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk
, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile Bağışlı köyüne giden Akbıyık, Mehmetçik İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.
"Bir Kitap Bir İnsan" kampanyası başlatan Akbıyık, öğrencilerle kitap okudu.
Ardından beraberindekilerle Bağışlı Anaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere oyuncak dağıtan Akbıyık, sanatçı Aydın
Aydın'ın evine konuk oldu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Akbıyık ve beraberindekiler, daha sonra Bağışlı ve Zap Jandarma Karakol komutanlıklarını ziyaret ederek, askerlerle sohbet etti.
Nuri Öztürk,Zap bölgesi,Jandarma
06 Aralık 2018 Perşembe 20:38