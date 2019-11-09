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Vali Akın'a Mevlid-i Nebi Haftası ziyareti

İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

09.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:14Vali Akın'a Mevlid-i Nebi Haftası ziyareti
İl Müftüsü Mehmet Yaman ve beraberindeki heyet, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yaman ve beraberindekiler, Hz. Peygamberin doğumunun sene-i devriyesinde kutlanan Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Vali Akın ile bir araya gelerek, etkinlikler hakkında bilgi verdi.
Ziyarette konuşan Akın, Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümü olan Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerinin bu yıl "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla yapıldığını anımsattı.
Hazreti Peygamberin daha iyi anlamaya, anlatmaya ve yaşantısını da örnek almaya çalışılması gerektiğini vurgulayan Akın, "Etkinliklerde Peygamber Efendimizin yaşantısının ve sünnetlerinin, örnek olan aile hayatının ve sünnetleri en iyi şekilde anlatılmaya gayret gösterilecektir. Peygamber Efendimizi layıkıyla anlarsak, yaşantısını kendi hayatımıza uyarlarsak hem manevi açıdan daha da gelişiriz hem de tüm insanlık gerçek saadeti ancak o zaman yakalar. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası'nın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Mehmet Yaman ise Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerini her yaştan insana ulaşacak şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Mehmet Yaman, Güncel

Kaynak: AA

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