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Vali Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm kurumlarımız ile topyekun mücadele içindeyiz"

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık yapan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm kurumlarımız işbirliğinde topyekun mücadele içerisindeyiz"dedi.Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

01.10.2019 09:45Vali Akın,
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına başkanlık yapan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, "Bağımlılık yapan her madde ile tüm kurumlarımız işbirliğinde topyekun mücadele içerisindeyiz"dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Akın'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, daire müdürleri ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, uyuşturucu kullanımı başta olmak üzere bağımlılık yapan, gençlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyen her türlü kötü alışkanlıkla kararlı ve etkin bir şekilde ilgili bütün kurumlarla topyekun bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Toplumun en büyük sorunlarından birisinin uyuşturucunun geleceğin teminatı olan gençlere yönelik önemli bir tehdit olduğunu belirten Vali Akın, "Devletimiz, gençlerimizin en büyük belası olan uyuşturucu ile mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürürken bizler de ilimizde uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan bütün maddelerle mücadeleye aralıksız devam edeceğiz" dedi.

Toplantı, yapılan sunumun ardından bağımlılıkla mücadelede alınacak tedbirlerin görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Jandarma, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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