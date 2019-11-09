Haberler » Güncel » Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı - Haber

Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:44Vali Akın'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
Valisi İbrahim Akın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akın, mesajında, istiklal mücadelesinin önderi ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81. yılında milletçe şükran ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.


Hayatını milletinin var olmasına adayan ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aydınlık bir gelecek bırakan Atatürk'ün, tarihin yetiştirdiği en büyük liderlerden biri olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Her yönüyle Türk milletinin asil karakterini yansıtan ve milletimizi karanlıktan aydınlığa çıkartan büyük önderimizi kaybettiğimiz gün olan 10 Kasım, milletimiz için bir yas günü olmasının ötesinde, ona duyduğumuz sevgi ve saygıyı gösterme, fikirlerini yaşatma, ülkemize olan görev ve sorumluluklarımızı hatırlama günü olmalıdır. Nitekim Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkmak, her türlü tehlikeye karşı korumak, gelecek nesilleri onun fikirleriyle yetiştirmek, birlik ve beraberlik içerisinde durmadan çalışarak ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak bizim en ulvi görevimizdir.
Milletçe bu bilinç içerisinde ülkemizi geleceğe taşırken, bizlere özgür ve bağımsız olarak yaşama fırsatı veren Ata'mızı her zaman sevgi, saygı ve özlemle anacağız."

Mustafa Kemal Atatürk, Kırşehir, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Muğla'da ev yangını
15:22 Hassa'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
15:21 AFAD tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu
15:21 Yüzey kaplama sektörünün önemli isimleri panelde buluştu
15:21 - Rusya'da Petrol Tankeri Patladı: 1 Ölü, 5 Yaralı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
13:32 İmamoğlu, hakkında yazılan kitabı eleştiren Kaftancıoğlu'na sitem etti: Yorumlamasını doğru bulmuyorum
13:12 BDDK, Fatih'te intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen BEDAŞ'a 15 Kasım'a kadar süre verdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:22:51