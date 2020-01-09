Haberler » Güncel » Vali Akın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

Vali Akın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:20Vali Akın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi İbrahim Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Akın mesajında, gazetecilerin, dünyada ve 'de yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken ilkeleri olduğunu anımsatan Akın, kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarının her geçen başarılarının arttığını ifade etti.
Gündemin çok hızlı değiştiği, bilgi ve habere daha çok ihtiyaç duyulduğu günlerde gazetecilere daha fazla görev düştüğünü vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Gazetecilik, internet haberciliği, televizyonculuk ve radyo yayıncılığının geçmiş yıllara göre daha da yaygınlaşması ve teknolojinin kullanım alanının genişlemesi ile birlikte basın çalışanlarının anında yaptığı paylaşımlar, kamuoyunda kısa sürede karşılık bulmaktadır. Bir tarih ve kültür şehri olan Kırşehir de, halkımızı bilgilendiren, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan basınımızın, bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inanıyorum."

Gazeteciler Günü, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:20  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdanınıza kulak verin" - Haber
15:20  Resulayn'da bomba yüklü bir araç infilak etti: 1 ölü - Haber
15:20  ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN MEHMET BULGU TOPRAĞA VERİLDİ - Haber
15:20  Dışişleri Bakanlığı'dan Peru'ya taziye - Haber
15:20  Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye kendi haklarını sonuna kadar savunacaktır." - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
10:59  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar büyüdü - Haber
9.01.2020 15:22:13