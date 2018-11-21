Vali Akın'dan Aa Kırşehir Bürosu'na Ziyaret

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı
(AA) Kırşehir Bürosunu ziyaret etti.
AA Kırşehir Bürosu önünde Muhabir Abdullah Yıldız
tarafından karşılanan Vali Akın, basın, yayın kuruluşları ve ulusal ajansların temsilciliklerini ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Göreve geldiği günden itibaren büyük ilgi gösteren ve hayırlı olsun ziyaretleri yapan kuruluşlara iadeyi ziyarette bulunmayı arzu ettiğini dile getiren Vali Akın, yapılan çalışmaları, projeleri ve yatırımları gazetecilerle değerlendirdiğini aktardı.
Vali Akın, Anadolu Ajansı'nın haberlerini takdirle takip ettiğini dile getirdi.
Ziyarete, Kırşehir Valiliği
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdür Vekili Fatma Kara
da hazır bulundu.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:41