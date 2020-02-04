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Vali Akın'dan kesici delici takım fabrikasına ziyaret

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kesici delici takım fabrikasını ziyaret ederek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı.

04.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:45Vali Akın'dan kesici delici takım fabrikasına ziyaret
Valisi İbrahim Akın, kesici delici takım fabrikasını ziyaret ederek üretim süreci ile ilgili bilgi aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın, Kırşehir'in önemli sanayi kuruluşlarından birisi olan Oralsan Kesici Takım Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.
Fabrikayı gezerek ürünleri inceleyen Akın, fabrikada ileri teknoloji kullanılarak üretim yapıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Oralsan fabrikasında imal edilen ürünlerin Türkiye pazarında çok önemli yere sahip olduğunu öğrenmekten mutlu olduğunu dile getiren Akın, "Oralsan, verimli ve kaliteli üretimi ile ilimiz ekonomisine katkı sağlayan ve istihdam oluşturan önemli işletmelerimizden birisidir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretimini yurt içinin yanı sıra yurt dışına da pazarlayan Oralsan fabrikası ülkemiz ekonomisine de katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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