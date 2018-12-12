Vali Akın'dan Meteoroloji Müdürlüğünde İnceleme

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:42



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:42

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Meteoroloji İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde Kırşehir Meteoroloji İl Müdürü Seyit Ahmet Yıldız tarafından karşılanan Akın, yürütülen çalışmalar ve hava tahminlerinde kullanılan teknolojik aletlerle ilgili bilgi aldı.Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, meydana gelebilecek olası bir sel, fırtına, kar yağışı, sis, kuraklık gibi hava olaylarına karşı zamanında önlem alınması için hava tahminlerinin doğru ve zamanında yapılmasının son derece önemli olduğunu belirtti.Meteorolojik verilerin sağlıklı bir şekilde elde edilerek vatandaşlara hızlı bir şekilde iletilmesinin günlük hayattaki etkisine değinen İbrahim Akın, "Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızda olduğu gibi, Meteoroloji Müdürlüğü de vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunma gayretinde. Bu vesileyle, teknolojinin gelişmesi ile doğru hava tahminlerinin alınması ve kamuoyuyla paylaşılması yönünde çalışmalar yürüten kurum personeline çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.