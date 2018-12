Vali Akın'dan Öğrencilere Kariyer Önerileri

06 Aralık 2018 Perşembe 11:21



Kırşehir Valisi İbrahim Akın, özel bir kolejdeki kariyer günleri etkinliğine katılarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Bil Okulları'nı ziyaret ederek kariyer günü etkinliğinde öğrencilere hitap etti.Öğrencilerden kendilerine güvenerek mutlaka bir hedef belirlemelerini isteyen Vali Akın, o hedefe giden yolda gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.Hedeflerin emek vermeden elde edilemeyeceğine işaret eden Akın, şöyle devam etti:"Hayatta ulaşılmaz gördüğünüz şeyleri emek sarf ederek, gayret ederek, çok çalışarak elde edebilirsiniz. Ülkemizde kimsenin önü kapalı değil, herkes istediği mesleği yapmakta özgür. Sadece hedefleriniz doğrultusunda ilerleyin, her ne olmak istiyorsanız, o hedefe yürümek için var gücünüzle çalışın. Ben de hedeflerim doğrultusunda çok çalıştım, gayret ettim ve bugün Kırşehir Valisi olarak görev yapmaktayım. Sizler de hedefleriniz doğrultusunda sağlam adımlarla yürüyün, yolunuzdan vazgeçmeyin. Her mesleğin zor yanları olduğu gibi, onurlu ve güzel yanları da var. Önemli olan kendinize uygun olan mesleği seçerek kariyer planı yapmanız."Türkiye'de eğitim konusunda önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Vali Akın, "Eğitim kalitemiz dünya ülkeleri ile yarışacak seviyede. Hem devlet okullarımızda hem de özel okullarda fiziki anlamda önemli aşamalar kaydedildi. Bütün öğrencilerimiz çok güzel ortamlarda eğitim alıyor. Ülkemizin gelecekteki yöneticisi olan sizlerin, sağlıklı ortamlarda kaliteli eğitim alması için devletimiz gereken her türlü imkanı sağlıyor. İlimizde de eğitim konusunda çok önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Vali Akin, etkinliğinin ardından Kırşehir BİL Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yıldırım ve Kırşehir BİL Kolejleri Genel Müdürü Mustafa Çelik'ten bilgi aldı.