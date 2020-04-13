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Vali Akın'dan sokağa gönüllü çıkmayan Kırşehirlilere teşekkür

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 30 büyükşehir ve Zonguldak için hafta sonunda alınan sokağa çıkma yasağına gönüllü uyan Kırşehir halkına teşekkür etti.

13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:22
Vali Akın'dan sokağa gönüllü çıkmayan Kırşehirlilere teşekkür
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 30 büyükşehir ve Zonguldak için hafta sonunda alınan sokağa çıkma yasağına gönüllü uyan Kırşehir halkına teşekkür etti.
Kapalı pazar yerini ziyaret ederek alınan tedbirleri inceleyen Vali Akın, gazetecilere, cuma akşamı "Evde kal Kırşehir" etiketiyle sosyal medyadan halka sokağa çıkmama çağrısında bulunduğunu anımsattı.
Cumartesi ve pazar günü vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıklarının görüldüğünü ifade eden Akın, şöyle devam etti:
"Büyükşehirlerimizde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Ben de sosyal medya hesabımdan, 'Biz de gönüllü olarak sokağa çıkma yasağına uyalım' diye davette bulunmuştum. Sağ olsunlar vatandaşlarımız, cumartesi ve pazar günü bu çağrımıza uydu. Evlerinde kaldılar, sokakları, caddeleri, meydanları boş bıraktılar. Bu hassasiyetin hafta içinde de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bekliyoruz. Tedbirlere uyduğumuz zaman bu sıkıntılı süreçten düze çıkacağız inşallah."
İlgili bakanlıkların talimatlarıyla Kırşehir'de koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Akın, bunlardan birinin de pazar yerleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.
Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kurulan farklı pazar yerlerini denetlediklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Pazar yerlerinin girişinde belli tedbirler alındı. Tezgahlar arasına mesafeler konuldu. İnsanlarımızın yaklaşma mesafeleri en az 1,5 metre olarak öngörüldü. Maskesiz girişi yasaklandı. Satıcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirildi. Biz de cumartesi, pazar ve pazartesi günleri üç noktada kurulan pazarlarımızı sürekli denetim altında tutuyoruz. Kurallara uyulması için azami hassasiyet gösteriyoruz."
Vali Akın'a denetiminde Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar ve Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da eşlik etti.
Öte yandan, Vali İbrahim Akın'ın denetim yaptığı pazar yerinden sabah saatlerinden itibaren Kırşehir Belediyesi çalışanları ve gönüllüler tarafından üretilen maskeler ücretsiz dağıtılarak, ateş ölçümü yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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