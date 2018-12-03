Vali Akın Engellilerle Bir Araya Geldi

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:56

Engelli yurttaşlarla kahvaltı programında buluşan Vali İbrahim Akın, engelli yurttaşın ailelerinin yüklerini hafifletmek adına düzenlemeler yapıldığını söyledi.3 Aralık Engelliler günü dolayısıyla engelliler ve ebeveynleri ile bir araya gelen Vali Akın, "Devletimiz, toplumumuzun bir kısmını oluşturan engellilik konusunu ciddiye alarak, engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yüklerini hafifletmek adına düzenlemeler yapmıştır. Engelli kardeşlerimizin hizmetlere kolayca erişmesi için kamu kurumlarında da önemli çalışmalar yapılıyor. İlimizdeki bazı kamu kuruluşlarımızın engellilere yönelik eksikliklerinin bir an evvel giderilmesi yönünde talimatlar verdim"dedi.Ağalar Konağında düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın, Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan ve Kırşehir Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan katıldı.Engelli yurttaşı sürekli toplum içerisinde görmek arzusunda olduğunu ifade eden Vali Akın, "Engelli vatandaşlarımızı gerek sportif aktivitelerle, gerek sanatsal gerekse diğer etkinliklerle sürekli toplumun içinde görmek istiyoruz. Bu duygularla, engelli vatandaşlarımızla ve aileleriyle bir arada bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, bütün engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelsiz günler diliyorum." diye konuştu.Kırşehir'de engelli yurttaşın hayatının her geçen gün kolaylaştığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise, Kırşehir'de engellilerin hayatlarını sürdürebilmeleri için Belediye'nin projeler geliştirdiğini ve örnek Belediyeler arasında yer aldığını ifade etti.AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli'nin de hükümetin verdiği destekleri anlattığı program hayırseverlerin bağış yaptığı 16 tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahiplerine verilmesi ile son buldu. - KIRŞEHİR