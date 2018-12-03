Vali Akın, Engellilerle Bir Araya Geldi

Kırşehir
Valisi İbrahim Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle düzenlenen programlara katılarak engellilerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyles Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Merkezinde Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğince düzenlenen programa katılan Vali Akın, ardından Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellilerin eğlencesine konuk oldu.
Engelliler tarafından hazırlanarak sunulan gösterileri izleyen Akın, onların seslendirmiş olduğu türkülere de eşlik etti.
Akın, yaptığı konuşmada, engellilik durumunun aslında, bütün boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için de katkı ve ortak çabanın ihtiyaç duyulduğu toplumsal bir husus olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Medeni bir toplum olmamızın en önemli ölçütlerinden birisi de engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesinde yatmaktadır. Engellilerimizin var olan potansiyellerini dikkate alarak onları doğru yerlerde değerlendirmek, onların toplumla olan bağlarını koparmadan üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, mutlu ve sorunsuz bir yaşam sürmeleri için destek olmaktır. Son yıllarda ülkemizin her alanda ilerlemesi ve toplumsal anlayışın artmasına paralel olarak spordan sanata, ekonomiden kültüre, eğitimden siyasete kadar hemen hemen her alanda engellilerimizin önemli başarılara imza attığını görmek gurur vericidir."
Programlara, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran
, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan da katıldı.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Kırşehir
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:27