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Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti

Vali İbrahim Akın eşi Saliha Akın ile huzurevi sakinleri ile kahvaltıda buluştu.

12.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:24Vali Akın eşi Saliha Akın ile huzurevini ziyaret etti
Vali İbrahim Akın eşi Saliha Akın ile huzurevi sakinleri ile kahvaltıda buluştu.

Kahvaltıda konuşan Vali İbrahim Akın, huzurevi sakinleri ile aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Huzurevi sakinlerini sık sık ziyaret edip, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinlediklerini belirten Vali Akın, "Devletimiz, büyüklerimizin hayatlarını mutlu ve huzurlu şekilde sürdürmeleri için gereken tüm imkanları sağlamaktadır. Bizler de kendileriyle sürekli bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden istifade ediyoruz. Biz büyüklerimizi kendi ailemiz gibi görüyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Huzurevi Müdürü Fatih Göçer ve Huzurevi yöneticilerinin yer aldığı kahvaltı programı, Vali Akın ve eşi Saliha Akın'ın Huzurevi sakinleriyle sohbet etmeleri ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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