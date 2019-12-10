Haberler » Güncel » Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti - Haber

Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, lise öğrencilerini okullarında ziyaret etti.

10.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:11Vali Akın, lise öğrencilerini ziyaret etti
Valisi İbrahim Akın, lise öğrencilerini okullarında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Kırşehir Sosyal Bilimler ve Neşet Ertaş Güzel Sanatlar liselerini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Sınıfları gezen, okulların genel durumu, salonu, resim ve müzik atölyeleri çalışmalarını inceleyen Akın, eğitimde marka kent olan Kırşehir'de öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretinde olduklarını ifade etti.
Kentin mevcut eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına çalışma yürüttüklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Ülkemizin, her alanda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Öğrencilerimizin derslerinin yanında sosyal aktivitelere de yönelmelerini önemsiyoruz. Amacımız ahlaken, ruhen ve bedenen olgunlaşmış bilinçli nesiller yetiştirmek. Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi, sanatsal ruhlu öğrenciler yetiştirmektedir. Saz ve söz ustası merhum Neşet Ertaş'ın adını taşıyan okulumuzda yetişen öğrenciler, müzik kültürünü en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Tüm öğrencilerimizde eğitim ve öğretimlerinde başarılar diliyorum."
Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul müdürleri Sezgin Akgün ve Recep Tekinarslan da hazır bulundu.

Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:35 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: "Pastırma denilince akla gelen şehir Kayseri'dir" - Haber
18:34 Çanakkale'de hırsızlık şüphesi 4 kişi yakalandı - Haber
18:30 Kore gazisi Niyazi Yapıcı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
18:30 Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu - Haber
18:27 Göçükte hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:36 Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı - Haber
16:14 Uyuşturucuyu saklamak için çiğ köfte lavaşı kullandı - Haber
15:55 Ceren Özdemir'in ismi Ordu'nun en büyük şehir meydanına verildi - Haber
10.12.2019 18:35:57