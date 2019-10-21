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Vali Akın, muhtarları ağırladı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlar günü nedeniyle bir araya gelen muhtarlar heyetini ağırladı.

21.10.2019 10:25Vali Akın, muhtarları ağırladı
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, muhtarlar günü nedeniyle bir araya gelen muhtarlar heyetini ağırladı.

Muhtarlar Günü nedeniyle, Kırşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz öncülüğündeki heyet, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Demokrasinin en önemli yapı taşlarından birisinin muhtarlar olduğunu söyleyen Vali Akın, "Yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlık, devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını bizlere iletirler, bizler de bu sorunlara imkanlar doğrultusunda çözümler üretiriz"dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz ise konuşmasında şanla, şerefle, gururla yerine getirdikleri muhtarlık görevini yapmaktan onur duyduklarını, vatandaşlara hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını söyledi. - KIRŞEHİR

Cemalettin Yılmaz, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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