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Vali Akın, muhtarlarla bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

21.10.2019 12:02Vali Akın, muhtarlarla bir araya geldi
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.
Akın, Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette yaptığı konuşmada, demokrasinin en önemli yapı taşlarından birisinin muhtarlar olduğunu belirtti.
Muhtarların toplumla birebir çalıştığını vurgulayan Akın, "Vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesini muhtarlar görmektedir. Yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı önemsiyoruz. Muhtarlık, devletin yönetim idaresinin başladığı noktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın taleplerini ve sorunlarını devlet kademelerine iletirler. Bizler de bu sorunlara imkanlar doğrultusunda çözümler üretiriz. Bu vesileyle, yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden dolayı muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kırşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Yılmaz ise muhtarlık görevini, şeref, gurur ve onurla yürüttüklerini, vatandaşa hizmet etmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Ziyarete, kentteki 14 mahalle muhtarı katıldı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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