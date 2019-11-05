Haberler » Güncel » Vali Akın okulları inceledi

Vali Akın okulları inceledi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

05.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:32Vali Akın okulları inceledi
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent merkezindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulu ile 30 Ağustos Zafer İlkokulunu ziyaret etti.
Programına Öğretmen Ömer Aydın İlkokulunu ziyaret ederek başlayan Vali Akın, okul müdürü Recep Sulubulut'tan okulun durumu ve öğrenciler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Akın, Türkçe bilmeyen öğrenciler için açılan uyum sınıflarını gezdi.
Daha sonra 30 Ağustos Zafer İlkokuluna geçen Vali Akın, okul müdürü Hüseyin Yaşar'dan bilgi aldıktan sonra öğrencilerle yemek yedi.
Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Vali Akın, Kırşehir'de eğitim kalitesini daha da artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, eğitimde marka kent olduklarını ifade etti.
Öğrencileri bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak yetiştirme gayret ettiklerini vurgulayan Akın, "Öğrencilerimizin sadece derslerinde ve sınavlarda değil, hayatın her alanında başarılı olmaları için çalışma yürütülmektedir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlamada öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de payı büyük. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Akın, okulların binalarında incelemelerde bulunarak öğretmenlerle toplantı yaptı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Spor sivasspor, konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
19:45 Gaziantep çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
19:43 Koç: "Kazandığımız haftanın hakemleri bir sonraki hafta veya bir iki hafta maç alamıyorlar" -...
19:42 Kuzey İrlanda polisi, adaylara yönelik tehditler konusunda uyardı
19:41 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:46:20