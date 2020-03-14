Vali Akın, şampiyon sporcularla buluştu
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcularla buluştu.
14.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:58
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu yıl çeşitli müsabakalarda dereceye giren sporcularla buluştu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcularla sohbet eden Vali Akın, elde edilen başarı ve dereceler hakkında bilgi aldı.
Spor yapan gençlerin kötü alışkanlardan uzak kaldığını, aynı zamanda sporcu gençlerin derslerinde de başarılı olduğunu anımsatan Vali Akın, sporcuların başarılarının kentte sevinçle karşılandığını aktardı.
Akın, "Gençlerimiz azimli ve düzenli çalışma ile bu başarılarını daha da arttıracaklardır. Müsabaka için gidilen yarışmalarda sporcularımızın ilimizi temsil ettiklerinin bilinci ile hareket ettiklerine ve centilmence yarıştıklarına güvenimiz tamdır. Başarıların arkasında olan antrenörlerimizi de tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Çalışmalara azimle devam ederek, sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde de bayrağımızı göndere çektirip ülkemizi hakkıyla temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Türkiye dereceleri elde eden Urkuş Işık, Muhammet Enes Kılıç, Elif Dursun, Gonca Gül Yılmaz, Sefa Köksal, Veysel Bahçıvan, Feyza Erdem, Ramazan Altıntaş ile antrenörleri ziyarette hazır bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, sporcularla sohbet eden Vali Akın, elde edilen başarı ve dereceler hakkında bilgi aldı.
Spor yapan gençlerin kötü alışkanlardan uzak kaldığını, aynı zamanda sporcu gençlerin derslerinde de başarılı olduğunu anımsatan Vali Akın, sporcuların başarılarının kentte sevinçle karşılandığını aktardı.
Akın, "Gençlerimiz azimli ve düzenli çalışma ile bu başarılarını daha da arttıracaklardır. Müsabaka için gidilen yarışmalarda sporcularımızın ilimizi temsil ettiklerinin bilinci ile hareket ettiklerine ve centilmence yarıştıklarına güvenimiz tamdır. Başarıların arkasında olan antrenörlerimizi de tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Çalışmalara azimle devam ederek, sadece ülkemizde değil uluslararası düzeyde de bayrağımızı göndere çektirip ülkemizi hakkıyla temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin, Türkiye dereceleri elde eden Urkuş Işık, Muhammet Enes Kılıç, Elif Dursun, Gonca Gül Yılmaz, Sefa Köksal, Veysel Bahçıvan, Feyza Erdem, Ramazan Altıntaş ile antrenörleri ziyarette hazır bulundu.
Kaynak: AA
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