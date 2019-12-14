Haberler » Güncel » Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi - Haber

Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÖMER) ziyaret etti.

14.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:46Vali Akın, Tömer öğrencileri ile bir araya geldi
Valisi İbrahim Akın, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (TÖMER) ziyaret etti.

Tömer'de yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim gördükleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Vali Akın'a, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da eşlik etti.

Vali İbrahim Akın, kaliteli eğitimle KAEÜ'sinde her alanda kalifiye insan yetişmekte olduğunu söyledi. Akın, konuşmasında; "Değişik ülkelerden gelen kardeşlerimiz de burada bizimle aynı ortamı paylaşıyor, Türkçenin yanı sıra tarihimizi ve kültürümüzü de öğreniyorlar. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz şunu bilmelidir ki; bir tarih, kültür ve müzik şehri olan Kırşehir aynı zamanda Türk dilinin öncüsü Aşıkpaşa'nın da memleketidir"dedi.

Kırşehir'de 200 yabancı uyruklu 60 öğrencininde dil eğitimi aldığını söyleyen KAEÜ'si rektörü Vatan Karakaya ise konuşmasında; "Tömer, Kırşehir'de 200 yabancı uyruklu öğrenciye Türkçe, 60 civarında öğrenciye de yabancı dil eğitimi vermektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerimize hem lisans hem yüksek lisans eğitimi veriyoruz. Seneye doktora eğitimi vermeye de başlayacağız. Bugün bölgemizde zannediyorum bünyesinde en çok yabancı uyruklu öğrenci barındıran üniversiteyiz. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümekteyiz"diye konuştu.

Vali Akın'a Tömer ziyaretinde Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın yanı sıra rektör yardımcıları, Tömer Müdürü Doç. Dr. Remzi Can ve öğretim elemanları da eşlik etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:26 Odun hırsızlığına tanık olan orman işçisinin başına gelmeyen kalmadı - Haber
12:25 Haldeki yangının zararı 1 milyon lira - Haber
12:25 (Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da ele geçirilen 250 ton sahte içki sergilendi (1) - Haber
12:21 Ağrı'da her okula zeka oyunları sınıfı kurulacak - Haber
12:21 Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ABD senatosunu kınadı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:31:10