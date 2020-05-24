Vali Akın, Vefa Sosyal Destek Guruplarını ziyaret etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

Vali Akın, Vefa Sosyal Destek Guruplarını ziyaret etti
24.05.2020 18:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 18:21
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Vefa Sosyal Destek Gruplarını ziyaret etti.

Korona virüsle mücadele sürecinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların hizmetinde olan Vefa Sosyal Destek Grupları ile 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Vali İbrahim Akın, çalışan personele emeklerinden dolayı teşekkür ederek bayram kutlaması yaptı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ile gönüllülerinde de yer aldığı ve 7/24 hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali İbrahim Akın, "Sizler, Ramazan Bayramında fedakarlık ederek çalışıyorsunuz. Hepinize göstermiş olduğu vefakarlıktan dolayı teşekkür ediyor, bayramınızı tebrik ediyorum. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Atakan Alan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Selim Yılmaz'dan da bilgiler alan Vali Akın'ın ziyaretleri, bayram sohbetleri ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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