Vali Aksoy'dan Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:00



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:00

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Aksoy, mesajında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 10 Aralık 1948'de kabul edildiğini anımsatarak, Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldığını belirtti.Türkiye'nin insan hakları konusundaki önemli sözleşmelere taraf olduğunu kaydeden Aksoy, "İnsan hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek ve insanın sahip olduğu hakların tümüdür. İnsan hakları, kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür." ifadelerini kullandı.Aksoy, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu aktararak, mesajında şunlara yer verdi:"Bu özelliklerin Türkiye Cumhuriyeti'nin değiştirilmeyecek nitelikleri arasında sayılması ve anayasa ile güvence altına alınması insan hakları kavramının ülkemizde taşıdığı önem ve önceliği ifade etmektedir. İnsan hakları, her zaman bütün ülkelerin gündeminde olmuştur ve olmaya da devam edecektir. En yüksek evrensel değerlerden biri olan insan haklarının korunması, geliştirilmesi için herkesim ve her kurumun üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. Ancak bu şekilde bireylere onurlu bir yaşamın tüm koşulları sağlanarak, huzurlu, mutlu ve güvenli bir toplum meydana getirilebilir."