Vali Aksoy, Muhtarlarla Buluştu

27 Kasım 2018 Salı 14:56



27 Kasım 2018 Salı 14:56

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, muhtarla bir araya geldi.Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aksoy, her ay muhtarla buluştuklarını ifade ederek, muhtarları önemsediklerini söyledi.Muhtarların çalışmalarını ve sorunları çözme konusunda yürüttükleri faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirten Aksoy, eğitimle ilgili yürütülen çalışmalarda muhtarlardan önemli destekler aldıklarını bildirdi.Aksoy, eğitimin sorunsuz devam etmesi ve eğitimin dışında hiçbir gencin kalmaması adına çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:"Mahallenizde ve bölgenizde okul çağında olup da eğitimine devam etmeyen bir çocuk varsa onları mutlaka ilgili kurumlarımıza bildirmelisiniz. Okul öncesi okullaşma oranlarında, 5 yaş grubunda bu yıl yüzde 100 okullaşma hedefimiz var. Bu konuda yoğun bir gayretimiz var. Muhtar arkadaşlarımızdan da bu anlamda destek bekliyorum. 5 yaş grubunda olup da anaokuluna gitmeyen hiçbir öğrencimiz kalmamalı. Okul çevresindeki internet kafelerde ders saatinde eğer öğrenci varsa o internet kafelere de işlem yapacağımızı yine bu valilik emrinde karar altına aldık."Valilik koordinasyonunda yürüttükleri "Kadın Sağlığı Eğitimi" Projesi bulunduğunu anlatan Aksoy, "Bu kadınlarımızı birçok konuda bilgilendirmeyi amaçlayan bir eğitim projesi. Hedefimiz 15-69 yaş grubundaki Kocaeli genelindeki 671 bin kadınımıza ulaşmaktır. Geçen yıl ekim ayında bu projeye başladık ve bugüne kadar da 206 bin 144 kadınımıza ulaştık. Hedef kitlenin yüzde 30'una ulaşmış durumdayız. Muhtar arkadaşlarımızın yapılan çalışmalara katkı sunmalarını istiyoruz."Konuşmanın ardından Aksoy, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, gereğinin yapılması için kurum müdürlerine talimat verdi.