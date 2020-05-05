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Vali Aksoy, trafik kontrol noktasını ziyaret etti

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Vali Aksoy, trafik kontrol noktasını ziyaret etti
05.05.2020 19:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:02
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kartepe ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Ziyarette Vali Aksoy'a, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, il emniyet müdür yardımcıları ve trafikten sorumlu şube müdürleri eşlik etti.
Aksoy, kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine Trafik Haftası nedeniyle hazırlanan broşürleri dağıttı ve onlardan trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmalarını istedi.
Personele hitap eden Aksoy, temel amaçlarının vatandaşların trafik kullarına daha fazla uymalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirebilmek olduğuna değinerek, "Hedefimiz her yıl bir önceki yıla göre trafik kazalarının daha aşağı seviyelere indirilmesi ve tamamıyla ortadan kaldırılmasıdır." dedi.
Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en asgari seviyelere indirilmesinin herkesin ortak arzusu olduğuna işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Özellikle sürücülerimizin ve yayalarımızın trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor. İçişleri Bakanlığımızın trafik güvenliği ile ilgili son yıllarda çok önemli çalışmaları söz konusudur. Kocaeli olarak da bütün birimlerimiz bu çalışmaların hayata geçirilmesi için büyük bir özveriyle gayret içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Amacımız; kazasız bir şekilde trafikte yolculuk edebilmektir. Bu amaçla herkesi trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Kartepe, Polis, Güncel, Haber

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