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Vali Aktaş, Kur'an kursunu ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Merkez Çiçekli Camii yanında faaliyet gösteren, Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur'an Kursunu ziyaret etti.

27.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:48Vali Aktaş, Kur'an kursunu ziyaret etti
Valisi İlhami Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Merkez Camii yanında faaliyet gösteren, Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Üç ayların başlaması ve bugünün Regaib Kandili olması nedeniyle Merkez Hacı Asım ve Nimet Dirikoç Kur'an Kursu 4-6 yaş gurubu sınıfını ziyaret eden Vali Aktaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti ve öğreticilerden de kurs hakkında bilgi aldı.

Kurs öğreticileri ise Vali İlhami Aktaş'ın kurslarını ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetlerini ifade ederek, teşekkür ettiler. - NEVŞEHİR

Regaib Kandili, İlhami Aktaş, Nevşehir, Çiçekli, Güncel

Kaynak: İHA

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