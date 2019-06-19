19.06.2019 14:10
Haberler» Güncel» Haber

Vali Aktaş, selden zarar gören arazileri inceledi

Vali Aktaş, selden zarar gören arazileri inceledi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören arazilerde incelemede bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, etkili olan sağanak yağış nedeniyle zarar gören arazilerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aktaş'ın, aşırı yağıştan etkilenen Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü ve Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyünü ziyaret ettiği bildirildi.

Sağanak yağış ile oluşan sel sularının zarar verdiği arazilerle yerleşim yerlerinin bulunduğu alanlarda inceleme yapan Aktaş, yetkililerden de bilgi aldı.

Aktaş açıklamasında, yağışlardan zarar gören alanlarda, kaymakamlıklar öncülüğünde İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin çalışma yaptığını belirtti.
Aktaş'a incelemeleri sırasında Güneyce Muhtarı Yaşar Bozkurt ile Mazı Muhtarı Erol Gürbüz de eşlik etti.
Kaynak: AA
Ürgüp, Güneyce, İlhami Aktaş, Nevşehir, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:58 İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli...
14:57 Osmaniye'de gerçeğini aratmayan kurtarma tatbikatı
14:57 Muhtar sokakta bulduğu baykuşa sahip çıktı
14:57 Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un AB üyelik müzakerelerinin ertelenmesi
14:57 Atatürk Eskişehir'de
14:57 BARTIN DEREYE SEL GELME ANI GÖRÜNTÜLENDİ
14:56 DHA YURT BÜLTENİ-10