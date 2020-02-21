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Vali Aktaş, Uçhisar'da Cevizli projesini inceledi

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Uçhisar Belediyesi tarafından projelendirilmesinin ardından TOKİ tarafından yapımına devam edilen Cevizli projesini inceledi.

21.02.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:59Vali Aktaş, Uçhisar'da Cevizli projesini inceledi
Valisi İlhami Aktaş, Belediyesi tarafından projelendirilmesinin ardından TOKİ tarafından yapımına devam edilen projesini inceledi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Uçhisar Derebağ-Cevizli mevkiinde Uçhisar Belediyesi tarafından projelendirilmesinin ardından TOKİ tarafından yapımına başlanılan projeyi yerinde inceledi. Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü burada Vali İlhami Aktaş'a proje hakkında bilgiler verirken projenin kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Vali İlhami Aktaş'a Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü'nün yanı sıra TOKİ Daire Başkanlığından bir heyette eşlik etti. - NEVŞEHİR

İlhami Aktaş, Nevşehir, Cevizli, Uçhisar, Güncel

Kaynak: İHA

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