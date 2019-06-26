Vali Aktaş, Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk'ü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Ürgüp Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aktürk'e tebrik ziyaretinde bulundu.



Gerçekleşen ziyarette Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a Ürgüp İlçe Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç eşlik etti. Ürgüp Belediye binası önünde Vali Aktaş'ı ve beraberindekileri karşılayan Belediye Başkanı Aktürk daha sonra belediye makamına birlikte geçtiler. Nevşehir Valisi Aktaş Ürgüp Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Aktürk'e yoğun çalışmalarından dolayı tebrik ziyaretinde bulunamadığını bugün bu ziyareti gerçekleştirdiğini, Ürgüp Belediye Başkanlığına seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ürgüp ilçesine ve Ürgüp halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dilediğini, yapacağı tüm hizmetlerde ve çalışmalarda başarı temennisinde bulunduğunu belirtti.



Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a tebrik ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu ve teşekkür ettiğini, İnşallah bu kutsal ve onurlu Ürgüp Belediye Başkanlığı görevini kendisine layık gören Ürgüp halkına ve Ürgüp'e en iyi ve en kaliteli hizmeti sunarak gerçekleştireceğini söyledi.



Tebrik ziyaretinin ardından Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'a ve beraberindekilerle birlikte Türkiye'de ilk kez Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde 3-8 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kapadokya Balon festivali saha çalışma alanına davet ederek Festival hakkında bilgileri aktardı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA