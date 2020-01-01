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Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek ile beraber uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı.

01.01.2020 01:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:58 Vali Aktaş uygulama noktasında halkın yeni yılını kutladı
Valisi Hamdi Bilge Aktaş ve beraberinde bulunan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek ile beraber uygulama noktalarında vatandaşların yeni yılını kutladı.

Yapılan uygulamalarda şehrin dörtbir yanında hem asayiş hemde trafik yönünden çeşitli tedbirler alındı. Şüpheli şahısları sorgulamak üzere şehrin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ekip görev alırken trafik yönünden ise şehrin en yoğun olduğu bölgelerde ekipler uygulamalarını sabah saatlerine kadar sürdürecek.

Yapılan uygulamalarla ilgili açıklamada bulunan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, "Halkımızın hizmetinde, halkımızın daha sıkıntısız hayatını sürdürebilmesi açısından kazaların olmaması için insanlarımızın canının yanmaması için polis ve jandarma ekipleri sabaha kadar ortalık sakinleşene kadar uygulama yapıyoruz. Bizde bu uygulamaya nezaret ediyoruz. Uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığını bizde denetliyoruz. Arkadaşlarımız fedakarca halkımızı için çalışıyorlar. Uykularından feragat ediyorlar riske giriyorlar o yüzden ben bütün polis ve jandarma arkadaşlarımızı burada tebrik ediyorum. Bütün halkımızında bu vesile ile yeni yılını tebrik ediyorum. Mutlu bir yılı halkımıza ve milletimize Allah'tan diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Bilge Aktaş, Jandarma, Çankırı, Güncel

Kaynak: İHA

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