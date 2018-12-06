Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

06 Aralık 2018 Perşembe 12:34



06 Aralık 2018 Perşembe 12:34

Vali Ali Hamza Pehlivan, vefat eden şehit annesi Hinkar Eraslan'ın Yapracık Köyündeki aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.Vali Pehlivan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1992 yılında şehit düşen Erdal Eraslan'ın Yapracık Köyü'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verilen annesi Hinkar Eraslan'ın aile yakınlarını ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Şehit annesi Hinkar Eraslan ve şehitlerimiz için evde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyareti sırasında İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit eşlik etti. - BAYBURT