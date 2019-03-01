Vali Ali Hamza Pehlivan: "Sizlere İnanıyor ve Güveniyoruz.

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Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor oyuncularını yemekte ağırladı.Öğretmen Evi'nde düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Serdar Çelik, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ile kulüp yöneticileri ve teknik heyet katıldı.Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen etkinlikte Vali Pehlivan Bayburt İl Özel İdare Spor'un artık şehirle bütünleştiğini ve takım ile şehir arasında bir aile havası oluştuğunu ifade etti. Vali Pehlivan bu bu tablonun oluşmasında emeği olan herkese teşekkür etti.Vali Pehlivan sezon öncesinde ve devamında oyuncularla bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Yolun başında yaptığımız toplantılarda samimi olarak duygularımızı dile getirmiştik. O zaman ifade edilen duygu ve düşüncelerin yaşanan süreçte gerçeğe dönüştüğünü gördük, şehir olarak mutlu olduk, gururlandık. Hepimiz biliyoruz ki; başarı çalışarak, ter akıtarak elde edilebilir. Sizler bunu gerçekleştirdiniz. Tabi başarı yolculuğu uzun bir maratondur. Fakat sonuca ulaşılmak isteniyorsa bir yerden başlayıp ısrar ve azimle devam etmek gerekir. Biz bu yola hep birlikte azim ve kararlılıkla çıktık başarıyı da yakaladık. Namağlup ve en az gol yiyen takım olma unvanlarını uzun süre elde tutarak ulusal basının da gündeminde yer aldı takımımız. Kendi adıma ifade edecek olursam programımızın müsaade ettiği ölçüde gelebildiğimiz tüm maçları tribünde izledik ve bu heyecana ortak olduk. Emin olun ki bu heyecanı şehrimizdeki herkes de A'dan Z'ye yaşadı. Bu vesile ile takımımıza maddi destek sağlayan, maçlara gelip destekleyen bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.Kaydedilen başarının vatandaşları da mutlu ettiğini belirten Vali Pehlivan yaşadığı ilginç bir olayı şu sözlerle aktardı: "Bir gün valilikten çıkarken 65-70 yaşlarında bir amcanın kapı önünde beklediğini gördüm. Benimle çıkarken görüşmek istemiş. Buyur amca dedim; 'Söyleyecek hiçbir şeyim yok sadece size teşekkür etmek istedim. Ben Bayburtspor hastasıyım. İlimize dışarıdan gelen bir yönetici olarak bu takıma sahip çıktınız. Ben sadece teşekkürümü iletmek istedim.' dedi. Bu yaşadıklarımız arasındaki örneklerden sadece birisi. Bu noktaya gelişimizde asıl teri sizler akıttınız. Sahada sizler mücadele ettiniz. Hocalarımız gerekli taktikleri verdiler. İnanın her şeyden önce futbolunuzdan zevk aldık. En son izlediğim Turgutluspor maçında ateş gibiydiniz. O maçta şahsıma yaptığınız jestler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Maç sonrası kucaklaşmamız benim için ayrı bir hatıra oldu."Vali Pehlivan gelecek maçlarda gönlünün daima Bayburt İl Özel İdare Spor ile olacağını ifade ederek, "Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Mücadelenizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam ettireceksiniz. Şehrimiz de bir heyecan var. Her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu heyecanı, başarıyı şampiyonluk kupası ile hep beraber taçlandıracağız. Hepinize iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyor, üstün başarılar diliyorum." dedi.Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ise Vali Pehlivan'a verdiği destekler ve sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti.Organizasyon Vali Ali Hamza Pehlivan'ın teknik heyet ve yöneticilerle sohbetinin ardından sona erdi. - BAYBURT