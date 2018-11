Vali Ali Hamza Pehlivan ve Eşi Yıldız Pehlivan Çocuklarla Buluştu

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:36



Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ve kızları Aysuna Nevra Pehlivan ile birlikte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle çocuklarla bir araya geldi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Kenan Eroğlu ve Çocuk Evleri personelinin de iştirak ettiği ziyaretlerde Vali Pehlivan ve eşi çocuklarla sohbet etti, günlük yaşamlarına ve okul durumlarına ilişkin bilgiler aldı, başarı dileklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu.Vali Pehlivan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü olmakla birlikte sadece bugün değil her gün, her an çocuklarımıza gözümüz gibi bakmalıyız. Onlar bizim geleceğimiz, dünyamızın sevgi kaynağı. Çocuklar ağlamamalı, aç kalmamalı, güven içinde olmalı, gülmeli, çocukluğunu yaşayabilmeli. Bütün dünya çocuklarının kalpleri gibi saf, temiz, iyiliklerle dolu yarınlara sahip olmaları için yeryüzündeki herkese ve her kesime büyük sorumluluklar düşüyor. Bu bağlamda ülkemizde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, özellikle sosyal hizmete ihtiyaç duyan çocuklarımıza çok önemli destekler sağlamakta, bu alanda pek çok çalışma ve faaliyet yapılmaktadır." dedi. - BAYBURT