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Vali Ali Mantı muhtarları kabul etti

Aksaray Valisi Ali Mantı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları makamında kabul etti.

21.10.2019 13:40Vali Ali Mantı muhtarları kabul etti
Aksaray Valisi Ali Mantı, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle muhtarları makamında kabul etti.
Muhtarlarla bir süre sohbet eden Vali Mantı, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.
Muhtarların kentte en ücra köşede bile vatandaşların sıkıntılarını gerekli devlet kurumlarına aktardığını belirten Mantı, "Muhtarlıkların tarihi çok eskiye dayanmaktadır. 1924 yılı köy kanunu en eski kanunlardan bir tanesidir. Kamu nezdinde, vatandaş nezdinde itibarı olan bir kuruluştur." diye konuştu.
Kabulde, Belediye Başkan Vekili Hıfsı Peker, Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Fuat Anık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Tetik ve muhtarlar yer aldı.

Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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