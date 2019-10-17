Haberler » Güncel » Vali Ali Mantı'nın okul ziyareti

Vali Ali Mantı'nın okul ziyareti

Aksaray Valisi Ali Mantı, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.

17.10.2019 10:13Vali Ali Mantı'nın okul ziyareti
Aksaray Valisi Ali Mantı, Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Ziyaretinde öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mantı, yaptığı açıklamada, çok çalışmanın önemine dikkat çekerek alın teri dökülmeden hiçbir şeyin sahibi olunamayacağını söyledi.
Özgürlüklerin sınırsız olmadığını ifade eden Mantı, şöyle konuştu:
"Disiplin, irade, çalışma bu üç madde sizler için çok önemli bunlara dikkat edin. Günümüz gençliğinin karşılaştığı en önemli sorunların başında birçok cepheden kendilerine taarruzun olması. Değişik unsurlardan gelen bu taarruzlar karşısında gençlerin uyanık olmaları gerekiyor. Vatanınıza, milletinize hizmet için çalışın, alın teri dökün, büyük hedeflere çok çalışılarak ulaşılabilir. Alın teri hiçbir zaman yerde kalmaz. Onun için her zaman sağlam durmalısınız."
Okul Müdürü Orhan Avan ve öğretmenlerle de görüşen Vali Mantı ve beraberindeki heyet okul kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.

Ahmet Cevdet Paşa, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 DHA YURT BÜLTENİ - 9
12:21 TSK'dan sonra Türk hackerlerden PYD'ye darbe
12:26 Alaşehirliler Mehmetçiğe kuru üzüm gönderdi
12:26 KGAÖ ülkeleri Rusya'da askeri tatbikata başladı
12:25 Barış Pınarı Harekatı, Los Angeles'ta anlatıldı
12:25 Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına fırsat verilmiyor
12:25 Yoga Academy, 103. merkezinin açılışını İzmir Karşıyaka'da gerçekleştirdi
17.10.2019 12:27:36