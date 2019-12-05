Haberler » Güncel » Vali Ali Mantı, özel çocuklarla oyun havası eşliğinde oynadı - Haber

Vali Ali Mantı, özel çocuklarla oyun havası eşliğinde oynadı

Aksaray Valisi Ali Mantı, ziyaret ettiği Özel Eğitim Ortaokulunda öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.

05.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:08Vali Ali Mantı, özel çocuklarla oyun havası eşliğinde oynadı
Valisi Ali Mantı, ziyaret ettiği Özel Eğitim Ortaokulunda öğrencilerle oyun havası eşliğinde oynadı.
Aksaray Valisi Ali Mantı, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda, çeşitli gösteriler sunan öğrencilerin eğitim gördükleri okula daveti üzerine bugün eşi Işıl Mantı ile Aksaray Özel Eğitim Ortaokulunu ziyaret etti.
Okul Müdürü Murat Keskin'den bilgi alan Vali Ali Mantı, normal eğitim öğretim ortamlarından yararlanamayan, hafif düzeyde zihinsel engelli bireylerin temel akademik eğitimlerini sağlamak üzere eğitim programlarının uygulandığı okulda eğitim gören özel çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.
Müzik dinletisi programı sunan özel çocukları izleyen Vali Ali Mantı, özel çocukların oyun havası eşliğinde oynamaya başlayarak kendisini de piste davet etmeleri üzerine piste çıkarak özel çocuklarla birlikte hüdayda oynadı.
Vali Ali Mantı ve çocukların oyun havası eşliğinde oyunlarına Aksaray Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da eşlik etti.

Dünya Engelliler Günü, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:41 Erdoğan: "Tüm dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun, daha ilkeli bir mücadele... - Haber
18:40 Kastamonu'da "insan kaçakçılığı" operasyonunda 8 kişi yakalandı - Haber
18:39 Ankara ayşe'yi öldürmekle suçlanan doktorun mesajları dosyaya girdi - Haber
18:38 Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneğinden "gönüllülük" çağrısı - Haber
18:37 Her S¸ehri U¨nlu¨su¨yle Geziyoruz projesi Çankırı'da devam ediyor - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
17:35 Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu - Haber
17:16 Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar - Haber
16:52 Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım - Haber
16:30 Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı - Haber
5.12.2019 18:43:42