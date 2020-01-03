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Vali Ali Mantı ticaret borsasını ziyaret etti

Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'ü ziyaret etti.

03.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:12 Vali Ali Mantı ticaret borsasını ziyaret etti
Valisi Ali Mantı, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'ü ziyaret etti.
Vali Mantı, burada yaptığı konuşmada, başkan Özkök'e teşekkür ederek Aksaray'ın daha da gelişmesi için her zaman gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Özkök ise borsa faaliyetleri hakkında bilgiler vererek birlik ve beraberlik içerisinde çiftçinin üreticinin yanında yer alarak hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.
Ziyarete Vali Mantı'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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