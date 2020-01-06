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Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer esnafı ziyaret etti.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:06 Vali Ali Mantı ve Başkan Evran Dinçer'den esnafa ziyaret
Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer esnafı ziyaret etti.
Vali Mantı ve beraberindeki Başkan Dinçer ile birlikte çarşı esnaflarını ziyaret ederek sohbet etti.
Mantı, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, esnafların sorunlarını dinlediklerini söyledi.
Ekonominin durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını anlatan Mantı, "Tüm esnaflarımıza bol kazanç diliyoruz. Her zaman yanlarındayız. Sorunlarını birinci ağızdan dinliyoruz." diye konuştu.
Dinçer ise esnaflara hayırlı ve bol kazançlı bir yıl olması temennisinde bulundu.
Esnaflarda ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Mantı ve Dinçer'e teşekkür etti.

Evren Dinçer, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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