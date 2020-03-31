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Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama

Yurtlarda kalan vatandaşların tahliye edilmesiyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı bir açıklama yaptı.

31.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:40
Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama
Yurtlarda kalan vatandaşların tahliye edilmesiyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yazılı bir açıklama yaptı. Kendisine gelen teşekkür mektuplarını da yayınlayan Yerlikaya açıklamasında,"Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından bugün itibariyle tahliye edilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzeriden kendisine gelen teşekkür mektuplarını da yayınladı.
Vali Yerlikaya, karantina süresi biten vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Korona virüs ile mücadelemizde önemli ve sevindirici bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, ilgili bakanlıklarımızın talimatları ve Valiliğimiz koordinasyonu ile Avrupa'nın 9 ülkesinde (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 14 gün önce İstanbul'a getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK Yükseköğrenim Öğrenci yurtlarımızda 14 gün süreyle misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın karantina/gözetim süresi bugün doluyor. Son yapılan kontrollerde de sempton gözlenmeyen vatandaşlarımız, artık memleketlerine, evlerine gidiyorlar. Avrupa'dan gelirken olduğu gibi yine evlerine kadar ulaşımları için gereken tedbirleri aldık, "Seyahat İzin Belgelerini" hazırladık. Birazdan uğurlayacağız. Sevgili misafirlerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, Ülkenize gelir gelmez kimseyle görüşmeden 14 gün gözlem altında bulunmanın zorluğunu yaşadınız. Daha önce hiçbirimizin tecrübe etmediğiniz bir süreci; hep birlikte sabır, anlayış, dayanışma içerisinde tamamladık. Sizlerden gelen yüzlerce mesaj, elektronik posta ve mektuplar hizmet heyecanımızı daha da artırdı. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Öncelikle kendi sağlığınızı, daha sonra da sevdiklerinizi ve ülkenizi korumak için 14 gün süreyle gözetim altında bulunmak suretiyle gösterdiğiniz sabır ve anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen evlerinize ulaştıktan sonra da 14 gün boyunca kişisel karantinanızı uygulamayı ihmal etmeyin. Bu hepimiz için çok önemli. Sağlık ve afiyetler dileğiyle, güle güle gidin, yolunuz açık olsun. 9 Avrupa ülkesinden vatandaşlarımızın ülkemize getirilmesi ve 14 gün boyunca ilimizde karantina/gözlem altında misafir edilmesinde bizlere verdikleri güç ve destekleri için bakanlıklarımızın, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün kurum ve kuruluşlarımızın yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın güvenli, sağlık, huzur ve sükunetle misafir edilmesinde emeği geçen; Vali Yardımcılarımız, Kaymakamlarımız, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, AFAD İl Müdürlüğümüz, İstanbul Kızılay, KYK yurt müdürlülerimiz, hizmet veren bütün kurum ve kuruluşlarımızın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Devletimiz milletinin, milletimiz devletinin yanında. Biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Vali Ali Yerlikaya'dan yurtlardan tahliye edilen vatandaşlarla ilgili açıklama - Haberler

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