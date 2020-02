Vali Ali Yerlikaya, radyocularla buluştu

"Dünya Radyo Günü" dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, radyocularla buluştu. Çok sayıda radyocunun katıldığı buluşmada Vali Yerlikaya, "sizleri can kulağı ile dinliyoruz. Güzel günlerin yayınlarını yapmak sizlere, dinlemek de bizlere nasip olsun. Dünya Radyo Günü kutlu olsun" dedi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünya Radyo Günü" dolayısıyla İstanbul'dan yayın yapan tüm radyoların temsilcilerinin davet edildiği bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Buluşmaya seksenden fazla radyocu katıldı. Duayen radyocular, sahnede programla ilgili düşüncelerini aktarırken, bu güne kadar yapılmış en kapsamlı radyocu buluşması olduğunu ve birçok radyocunun birbirini bu programda tanıma fırsatı bulduğunu dile getirdi. Radyo programlarıyla her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir köşesine ulaşan seslerin bir araya geldiği etkinlikte radyoculara hitap eden Vali Yerlikaya, Dünya Radyo Günü'nü kutladı. Vali Yerlikaya, dilden gönüle giden yolda radyonun önemini vurgulayarak radyonun daima dost olduğunu ifade etti."Radyo daima yanı başımızda bulunan bir dost"Vali Yerlikaya, "Sesini duyduğumuz dostlarımızı; radyocuları dünya gözüyle görmek, tanışmak için bu buluşmayı gerçekleştirdik. Sizleri can kulağı ile dinliyoruz. Radyo'nun önemli bir iletişim aracı olduğunun bilincindeyiz. Güzel günlerin yayınlarını yapmak sizlere, dinlemek de bizlere nasip olsun İnşallah" dedi.Radyo'nun sadece eğlence değil önemli bir bilgi kaynağı olduğunu da vurgulayan Vali Yerlikaya, özellikle toplumsal olaylar ve afet durumlarında radyo ve radyocuların sorumluluğunu yerine getirmede bugüne kadar örnek tavır sergilediğini belirterek, "Radyo hızlı ve etkili bir kitle iletişim aracı. Allah bizi böyle bir imtihanla sınamasın ama olası bir deprem halinde faaliyet göstermek üzere 26 çalışma grubumuz var. Biz bu gruplara bir de iletişim çalışma grubunu ekledik. Çünkü bir afet durumunda olması gereken en önemli hizmetlerden birinin doğru iletişim olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir durumda insanlarımıza; neyle karşı karşıya olduğumuzu doğru, hızlı ve anlaşılır bir şekilde anlatmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz " ifadelerini kullandı.Bu güne kadar İstanbul'daki radyocularla bir araya gelmeyi çok arzu ettiğini, Dünya Radyo Günü vesilesiyle bu buluşmayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Ali Yerlikaya, fırsat buldukça bütün radyo istasyonlarını ziyaret etmek istediğini dile getirdi. Radyonun daima yanı başımızda bulunan bir dost olduğunu belirten Vali Yerlikaya, Dünya Radyo Günü'nüz kutlu olsun" diyerek konuşmasını tamamladı."En kapsamlı radyocu buluşması için teşekkür ederiz"Sesleri İstanbul'dan Türkiye ve Dünya'nın her yerine ulaşan radyo programcılarından; Mehmet Akbay (Gezegen Mehmet), Cem Arslan, Polat Labar, Ceyhun Yılmaz, Murat Kazanasmaz, Hilal Özgani, Ayhan Güngör (Hopdedik Ayhan), URYAD Başkanı Olcay Akay, Serdar Gökalp, Adem Metan, Ali Fuat Gülmez, Emrullah Gül, Ali Şentürk (Afrikalı Ali); Dünya Radyo Günü'ne ilişkin düşüncelerini paylaşarak organizasyona ev sahipliği yapan Vali Yerlikaya'ya teşekkür ettiler.Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini ileten radyo programcısı Gezegen Mehmet olarak bilinen Mehmet Akba, "Uzun zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hep birlikte kol kola yürümeye devam edeceğiz İnşallah" ifadelerini kullandı.Devlet erkanının radyoya olan ilgisinden çok mutlu olduğunu ifade eden radyo programcısı Cem Arslan, "Dünya Radyo Günü hepimize kutlu mutlu olsun" şeklinde konuştu.Hop Dedik Ayhan ismiyle bilinen Ayhan Güngör, "Herkes bizi dinlesin eğlensin isteriz ama oldu da bir sıkıntı yaşandı, biz her daim görev başındayız. 24 saat, 48 saat uyumadan da yayınlarımıza devam ederiz. Bu güzel günde birlikte olduğumuz için mutlu oldum" dedi.Değerli hissedilmenin ve fark edilmenin çok önemli olduğundan bahseden radyo programcısı Adem Metan, "Bence biz bugün burada çok değerli bir şey daha yaşıyoruz. Bürokrasinin sadece görünen bir tarafı var. Biz bugün Sayın Vali' mizin çok sempatik, kahve sohbetinin çok iyi olduğunu, özellikle iki teker motor kullanmanın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Ön yargı gelişimin önündeki en büyük engeldir. Ben sizi şahsen birebir de tanıdığım için çok mutlu oldum Valim" şeklinde konuşarak daha sık görüşmek istediğini ifade etti.Serdar Gökalp ise, "Bugün burada olmak kendi adıma ve mesleğim adına gerçekten çok güzel. Yarın Dünya Radyo Günü. Sirkeci'deki Büyük Postanede başlayan radyodan günümüze kadar evrilen radyoları görmezden gelmeyen İstanbul Valiliğimize çok teşekkür ederim. Tüm meslektaşlarım adına İnşallah devamı gelir diyorum" ifadelerini kullandı.Radyo programcısı Hilal Özgani, "Sayın Valim bugün için size sonsuz teşekkür ederiz. Uzun zamandır birbirimizi görmemiştik. Ne mutlu bize, bütün radyocu arkadaşlarım, sevgili yöneticilerimiz hep beraberiz. İnanılmaz güzel bir yerde, çok güzel bir sofrada kardeşlik içerisinde çok güzel vakit geçirdik" dedi.Radyo programcısı Polat Labar, "Böyle bir günde burada olmak benim için de çok gurur verici. Bizim için her gün Dünya Radyo Günü ama özellikle radyo dünyası dışındaki kişilerin böyle günleri değerlendirmesi, takdir etmesi, fark etmesi bizim için çok daha önemli" dedi.Meslektaşları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden TRT Radyo Müdürü Ali Fuat Gülmez, Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini ileterek daha sık bir araya gelmek istediklerini ifade etti.URYAD Başkanı Olcay Akay, tüm radyo programcılarının Dünya Radyo Günü'nü kutladığını ifade ederek "Valime bu güzel organizasyon için çok teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. İstanbul Valiliğinin düzenlediği Dünya Radyo Günü buluşması, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İSTANBUL