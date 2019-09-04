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Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentin turizm beldelerinden olan Çağlayan ve Mollaköy'de incelemede bulunarak belediye başkanlarından brifing aldı.

04.09.2019 09:16 Vali Arslantaş, Erzincan'ın turizm beldelerinden Çağlayan ve Mollaköy'de incelemelerde bulundu
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentin turizm beldelerinden olan Çağlayan ve Mollaköy'de incelemede bulunarak belediye başkanlarından brifing aldı.

Erzincan'da merkeze bağlı Çağlayan ve Mollaköy beldelerini ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, belde belediye başkanlarından çalışmaları hakkında brifing aldı. İlk olarak Çağlayan Beldesine giden Vali Arslantaş, 31 Mart seçimlerinde DSP'den seçilen Belediye Başkanı Haydar Şahin'i belediyede ziyaret etti. Başkan Şahin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Arslantaş, özellikle yaz aylarında binlerce turistin akınına uğrayan Çağlayan Beldesi ve Girlevik şelalesinin kent turizmi için önemine değindi.

Daha sonra Mollaköy Beldesinde incelemelerde bulunan Vali Arslantaş, CHP'li Belediye Başkanı Kemal Şengül'den çalışmaları hakkında brifing aldı. - ERZİNCAN

Mollaköy, Erzincan, Çağlayan, Güncel

Kaynak: İHA

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