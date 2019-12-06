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Vali Arslantaş, Erzincan STK platformu ile biraraya geldi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi.

06.12.2019 00:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 00:22Vali Arslantaş, Erzincan STK platformu ile biraraya geldi
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya geldi.

Vali Arslantaş'ın daveti üzerine Valilik Toplantı Salonu'nda biraraya gelen Erzincan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) platformu, kentte yürütülen çalışmalara yönelik görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda konuşan Erzincan STK platformu Başkanı Sinan Aslan, sivil toplum kuruluşları olarak gerçekleştirdikleri çalışmalara yönelik Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a bilgi verdi.

Toplantının devamında Erzincan STK platformu mensuplarının istek, talep ve önerilerini değerlendiren Erzincan Valisi Ali Arslantaş, heyet ile karşılıklı istişarede bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Toplantı sonrası konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının artık el ele, omuz omuza faaliyet göstermelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının güçlü tutulmasıyla ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunları hızlı bir şekilde bozabileceklerini ve kendi planlarımızın hızlıca sahaya sürülebileceğini kaydetti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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