Vali Arslantaş: "İnsanın can güvenliğini sağlamak yüce dinimizin ana gayelerinden biridir"

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, "Dünyayı saran korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi maksadıyla devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında hemşehrilerimizin bu mübarek geceyi evlerinde idrak etmeleri, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlere uymaları büyük önem arz etmektedir." dedi.Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Arslantaş mesajında şu görüşlere yer verdi:"21 Mart Cumartesi gününü 22 Mart Pazar gününe bağlayan gece Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç Kandili'dir. Miraç, Sevgili Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptığı ve Yüce Allah'ın sonsuz kudretini gördüğü hikmet yüklü bir yolculuğu ifade etmektedir.Sevgili Peygamberimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimi olarak da görülen bu mübarek gecede; hepimiz Allah'a ve insanlara karşı görevlerimizi hatırlayarak duyarlılığımızı artırmalıyız.Bu müstesna gecede bizleri iyiliğe, güzelliğe ve insanca yaşamaya çağıran duygularımızın sesine kulak vermeli, Rabbimizin sonsuz mağfiretine sığınmalı, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.İnsanın can güvenliğini sağlamak yüce dinimizin ana gayelerinden biridir. Bu anlamda, dünyayı saran korona virüs salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi maksadıyla devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında hemşehrilerimizin bu mübarek geceyi evlerinde idrak etmeleri, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirlere uymaları büyük önem arz etmektedir.Bu duygu ve düşüncelerle Erzincanlı kardeşlerimin Miraç Kandili'ni tebrik eder, Kandilin ilimize, ülkemize ve Alem-i İslam'a hayırlar getirmesini, insanlığın huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA