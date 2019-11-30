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Vali Arslantaş, Kemaliye'de incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemaliye ilçesinde incelemelerde bulundu.

30.11.2019 00:32 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:37Vali Arslantaş, Kemaliye'de incelemelerde bulundu
Valisi Ali Arslantaş, ilçesinde incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Erzincan Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Kemaliye Kaymakamı Murat Atıcı, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sever, Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) Başkanı İsmail Yücel ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Kemaliye ilçesini ziyaret etti.

Vali Arslantaş ve beraberindekiler Kemaliye Kaymakamlığı'nı ziyaret edip ardından ilçede yapılan çalışmaların etkin ve hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla İl Özel İdaresi tarafından alınan greyder iş makinesinin kurdelasını birlikte kestiler.

Vali Arslantaş ve beraberindekiler son olarak Kemaliye Belediyesi tarafından ilçede yapılan ve 28 dükkandan oluşan yeni sanayi sitesini gezdiler. - ERZİNCAN

Süleyman Karaman, Milletvekili, Erzincan, Kemaliye, Güncel

Kaynak: İHA

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