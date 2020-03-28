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Vali Arslantaş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla görüntülü konuştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarla Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla görüntülü konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

28.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 28.03.2020 08:21
Vali Arslantaş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla görüntülü konuştu
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarla Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla görüntülü konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarla Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla görüntülü konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Vatandaşlarımızdan tek ricamız kurallara uymaları ve mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamaları. Kendi olağanüstü hallerini kendileri uygulamalı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilmesinin ardından hayata geçirilen Vefa Sosyal Destek Grubu Erzincan'da bugüne kadar 3 binin üzerinde vatandaşın ihtiyacını karşıladı. Kamu kurumlarından oluşan destek grubu vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri üzerine harekete geçerek sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu'nca yardım yapılan vatandaşlarla görüntülü görüşen Vali Arslantaş, 112, 155, 156 numaralı telefonları aramaları halinde tüm ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırılacağını söyledi. Vatandaşın her türlü ihtiyacını karşıladıklarını belirten Vali Arslantaş, "Biz bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız kurallara uymaları ve mümkün olduğu kadar evden dışarı çıkmamaları. Kendi olağanüstü hallerini kendileri uygulamalı" dedi.

"Evde kalarak virüsten korunacaksınız"

"65 yaş üstü siz büyüklerimizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Evde kalarak virüsten korunacaksınız. 155, 156 ve 112 'Vefa İletişim Merkezleri'ni aradığınızda bütün ihtiyaçlarını karşılayıp evinize getireceğiz. Büyüklerimizi virüsten korumak için bu tür tedbirleri alıyoruz. Devlet olarak sizlerin hep yanınızdayız. Bütün kurumlarımızla tüm vatandaşlarımızın emrindeyiz."

Vali Arslantaş'a kendilerini aramasından dolayı teşekkür eden vatandaşlar ise, "Bizleri çok mutlu ettiniz. Allah devletimizi, milletimizi, askerimizi korusun ve bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Bizler de yaşımızın ilerlediğini biliyoruz ve risk altında olduğumuzun farkındayız. Dışarı çıkmama nedenimizin sizlerin bizi korumak olduğunu biliyoruz. Her türlü ihtiyacımızı yetkili kurumlara bildiriyoruz, sağ olsun onlar da bizleri mağdur etmiyor, kapımıza kadar bırakıyorlar. Allah devletimizi var etsin. Devletimiz başımızdan eksik olmasın. Dualarımız sizlerle" diye konuştular. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel

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