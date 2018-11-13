Vali Ata'dan Genel Müdür Çaparali'ye Veda Ziyareti

Veda ziyaretinde, Genel Müdür Çaparali, HATSU Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları tarafından karşılanan Vali Ata, görev süresi boyunca Hatay'a yakışır şekilde güzel hizmetlerde bulunmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle yerel yönetimlerin kendilerini her zaman desteklediklerini ve bundan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana hedefi sürekli Hatay'ın gelişimi ve huzuru olan Vali Ata ile sürekli uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Çaparali,ilimize yaptığı değerli çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.