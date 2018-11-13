13 Kasım 2018, 10:02
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Vali Ata'dan Genel Müdür Çaparali'ye Veda Ziyareti

Vali Ata

Cumhurbaşkanlığı 2018/202 sayılı atama kararı ile Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mehmet Çaparali'ye veda ziyaretinde bulundu.

Veda ziyaretinde, Genel Müdür Çaparali, HATSU Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları tarafından karşılanan Vali Ata, görev süresi boyunca Hatay'a yakışır şekilde güzel hizmetlerde bulunmaya gayret gösterdiklerini ifade ederek, bu hizmetleri gerçekleştirirken özellikle yerel yönetimlerin kendilerini her zaman desteklediklerini ve bundan dolayı teşekkür ettiğini belirtti.

Göreve geldiği günden bu yana hedefi sürekli Hatay'ın gelişimi ve huzuru olan Vali Ata ile sürekli uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Genel Müdür Çaparali,ilimize yaptığı değerli çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

13 Kasım 2018 Salı 10:02