Vali Ata'nın Veda Ziyaretleri

Hatay
Valiliği'nden mülkiye başmüfettişliğine atanan Erdal Ata
, Hatay'da 3 semavi dinin temsilcisiyle vedalaştı.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamada ,Vali Ata
, Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleşen buluşmada İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Domenico Bertogli, Musevi
Cemaati Vakfı Başkanı Şaul Cenudioğlu, Ortodoks Cemaati Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Ortodoks Kilisesi Ruhani Reisi Dimitri Dogum ve Protestan Kilisesi Ruhani Lideri Yakup Chang ile bir araya geldi.
Ata, ziyarette kan ve gözyaşının eksik olmadığı komşu coğrafyalara inat Hatay'ın, farklı dinler ve kültürlere inananlarıyla karşılıklı sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşadığı çok özel bir il olduğunu belirtti.
Sahip olduğu kültür ve inanç farklılıklarını bir zenginliğe dönüştürmeyi başaran Hatay halkının bu müstesna birlikteliğini sonsuza kadar koruyacağına olan inancını dile getiren Vali Ata, asırlardır mevcut olan bu mozaiğin yaşatılmasında emeği geçen tüm kanaat önderlerine teşekkür ettiğini kaydetti.
Vali Ata'nın göstermiş olduğu yakın alaka ve sergilediği nezaket dolayısıyla teşekkürlerini sunan kanaat önderleri ise kendisini tanımaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.